Paura mai di Ultimo: significato, testo e video dell’ultimo singolo del cantante

Paura mai di Ultimo è il titolo dell’ultimo singolo lanciato nel cuore dell’estate. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista sui suoi canali social. Inoltre, ha annunciato anche il nuovo tour che il prossimo anno lo riporterà negli stadi italiani.

Paura mai di Ultimo: significato e testo

Paura mai è il titolo dell’ultimo singolo di Ultimo uscito venerdì 21 luglio 2023. Il brano “ha la volontà di rappresentare la mia generazione perché so che siamo tutti spaventati da un futuro vuoto, so che abbiamo tutti paura di ritrovarci con la tv accesa di notte per non sentirci soli in casa. Abbiamo paura del silenzio in stanza, perché ci è stato promesso un mondo che non c’è – scrive Ultimo – perché ci hanno giudicato senza prima parlarci. E allora voglio dire a tutti voi che seppure da fuori sono visto come un ragazzo di successo, vivo ogni giorno con le vostre stesse paure“. Ecco di seguito il testo della canzone:

Ho paura che la vita passi e che non possa

vivere come vorrei o come voglio

Ho paura di sentirmi libero, ma in gabbia

che quello che perdi per strada poi non torna

Ho paura che un amico un giorno non risponda

lo stesso che abbracciavo forte in una sbronza

Ho paura del silenzio in stanza

di te che mi ami e non è più abbastanza

Ho paura che mia madre un giorno di novembre

mi guardi piangendo, ma senza dire niente.

Questa vita che dal monte ride e se ne fotte

di un mondo che brucia e non trova le risposte

Ho paura del riflesso in uno specchio in vetro

Perché mi guardo e giuro adesso non mi vedo.

Ho paura senza lei.

Eppure sai, non ho paura,

paura mai di guardarmi dentro, quando è buio fuori,

quando tutto è spento, ma troverò i colori

e se avrò paura io so che è normale

questa vita passa, ma non scompare

ma non scompare.

Ho paura di volere un figlio troppo presto

oppure che arrivi, ma quando sono vecchio

che io sia diventato un altro nel frattempo

magari quel vecchio cantante di successo

ho paura di un futuro vuoto,

di cucinare per me solo

della tv di notte appesa

per non sentirmi solo in casa

Eppure sai, non ho paura,

paura mai di guardarmi dentro, quando è buio fuori,

quando tutto è spento, ma troverò i colori

e se avrò paura io so che è normale

questa vita passa, ma non scompare

ma non scompare.

Paura mai di guardarmi dentro, quando è buio fuori,

quando tutto è spento, ma troverò i colori

e se avrò paura io so che è normale

questa vita passa, ma non scompare,

ma amico non scompare

Il video dell’ultimo singolo del cantante