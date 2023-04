Irene Bellini, chi è la moglie di Roberto Giacobbo: vita privata, figlie, carriera

Irene Bellini, chi è la moglie di Roberto Giacobbo. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita del famoso divulgatore scientifico, specializzato nel paranormale. Dalla carriera alla vita privata.

Chi è Irene Bellini, moglie di Roberto Giacobbo: vita privata e carriera

Il noto conduttore del paranormale Roberto Giacobbo è sposato da oltre trent’anni con Irene Bellini, 60enne di origini romane. Laureata in giurisprudenza, è una nota autrice televisiva, che ha firmato diversi programmi per la Rai. È inoltre dietro le quinte di molti programmi del marito: ha scritto per la sua prima trasmissione da conduttore, Stargate – Linea di Confine, in onda su Telemontecarlo dal 1999 al 2003. È sua, inoltre, la casa di produzione che gestisce l’ultimo programma di Giacobbo, Freedom – Oltre il confine, dal 2018 sui canali Mediaset. Nel corso degli anni Irene si è affermata anche come saggista e scrittrice, dedicandosi soprattutto all’ambito del mistero e del paranormale. Sono suoi L’Atlante del Mistero e Il segreto di Shakespeare.

Vita privata: il rapporto con il conduttore e le tre figlie

Irene Bellini e Roberto Giacobbo si incontrano per la prima volta nel 1988, ad una cena tra amici. Lo racconta il conduttore in un’intervista concessa a Panorama: “Era un gruppo di giovani della Rai. Una di quelle cene dove ognuno porta qualcosa da mangiare o da bere. Irene arrivò un ritardo, andai io ad aprire la porta. Ricordo perfettamente il primo fotogramma di quando la vidi”. Un vero e proprio colpo di fulmine per i due, che da allora sono inseparabili. I due si sposano appena due anni dopo, nel 1990. Dal loro matrimonio nascono tre figlie. La prima, Angelica, studia Economia e Management alla LUISS, la seconda, Giovanna, è invece iscritta a Tor Vergata dove studia Biotecnologia. La più piccola, Margherita, frequenta il liceo.

Il loro amore è ancora solidissimo ancora oggi, come dimostra un recente post su Instagram del conduttore, un affettuoso augurio per il compleanno della moglie: “Quale autore al mondo potrà insegnarvi la bellezza come uno sguardo di donna?’ Non penso possa esistere frase più calzante di questa scritta da Shakespeare per fare gli auguri di buon compleanno a colei che è la mia compagna e autrice del nostro Freedom. L’ho incontrata sul lavoro tanti anni fa e siamo andati talmente d’accordo che ci siamo sposati…Grazie per avermi insegnato, e per insegnarmi ancora, cos’è la bellezza. Tanti auguri Irene!”.