Ucraina, colpito istituto di ricerca nucleare di Kharkiv

Ucraina, colpito l’istituto di ricerca nucleare a Kharkiv: si alza il rischio di contaminazione radioattiva. Il centro è infatti sede di un reattore nucleare sperimentale che, se danneggiato, potrebbe rilasciare materiali radioattivi nell’ambiente.

Continuano i bombardamenti notturni ai principali centri abitati dell’Ucraina. Prese d’assalto Dnipro e Lutsk, anche se, ancora una volta, è Kharkiv il bersaglio principale dei raid russi. Si registrano esplosioni in diverse parti della città, dal centro storico alle zone più periferiche.

In particolare, l’Istituto di Fisica e Tecnologia di Kharkiv, nel nord-est della città, è stato colpito dalle bombe. È la nota sede di Neutron Source, struttura che ospita un reattore nucleare sperimentale utilizzato per motivi di ricerca. L’annuncio arriva dal Parlamento Ucraino, che ha condiviso la notizia su Twitter.

🛑 Russia just attacked #Kharkiv Institute of Physics and Technology

Experimental nuclear reactor is located inside. The shelling caused a fire in a neighbouring hostel; the fight continues.#StopRussia #StopRussia #ClosetheSkyoverUkraine pic.twitter.com/H88CYHGl9C

— Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 10, 2022