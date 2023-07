Twitter, nuovo logo ufficializzato: perché non c’è più l’uccellino blu?

Twitter, nuovo logo ufficializzato che prende il posto del vecchio uccellino blu che vola via per sempre per volere di Elon Musk.

Twitter, nuovo logo per l’app social che da qualche mese è passata sotto la proprietà del miliardario Elon Musk che ha voluto a 360° tagliare tutti i ponti e fili con il passato. Addio, dunque, all’uccellino blu per anni simbolo dei cinguettii.

Twitter, nuovo logo ufficializzato

Twitter ha ufficializzato il nuovo logo: la notizia dell’arrivo del simbolo nella giornata del 24 luglio 2023 era stata data nella notta da Elon Musk. Il magnate di Space X, Tesla e Twitter aveva scritto: “Se stasera viene pubblicato un logo X abbastanza buono, lo faremo andare in diretta in tutto il mondo domani”. Arriva così la X bianca su sfondo nero.

“X è la versione futura dell’interattività illimitata – incentrata su audio, video, messaggistica, pagamenti/bancari – che crea un mercato globale per idee, beni, servizi e opportunità”, ha detto la CEO Yaccarino .”Alimentato dall’intelligenza artificiale, X ci connetterà tutti in modi che stiamo appena iniziando a immaginare. Non c’è assolutamente alcun limite a questa trasformazione. X sarà la piattaforma in grado di offrire, beh….tutto”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Twitter is now officially X as the little blue bird logo disappears on the web https://t.co/X5hcdXz0Vu pic.twitter.com/98mUAtA6Q2 — Tom Warren (@tomwarren) July 24, 2023

Perché non c’è più l’uccellino blu?

Addio, dunque, al vecchio uccellino blu che è stato sacrificato per il cambiamento che Musk ha voluto evidenziare tagliando corto con il passato dell’azienda. Tuttavia, per ora il vecchio logo di Twitter invece è rimasto invariato per le app per mobile, ma a questo punto è solo una questione di tempo prima che la modifica venga estesa anche su iOS e Android. Inoltre, per il momento il dominio web del social è ancora quello di twitter.com, ma è già attivo l’indirizzo x.com.