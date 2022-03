Bielorussia entra in guerra: cosa succede e cosa cambia nel conflitto?

Bielorussia entra in guerra: cosa succede e come cambierebbe il conflitto. La Russia già oggi conta sul sostegno del Paese amico.

Bielorussia entra in guerra: cosa succede e come potrebbe cambiare il conflitto. La decisione finale spetterà a Putin che può decidere se e come avanzare nella parte Occidentale dell’Ucraina.

Nelle ultime ora circola la notizia e la possibilità dell’entrata in guerra della Bielorussia contro l’Ucraina. Gli Stati Uniti e la NATO credono che la Bielorussia potrebbe “presto” unirsi alla Russia. Lo hanno dichiarato alla CNN alcuni funzionari statunitensi e dell’Alleanza atlantica.

È sempre più “probabile” che la Bielorussia entri nel conflitto, ha dichiarato un funzionario militare, aggiungendo che “Putin ha bisogno di supporto e qualsiasi cosa aiuterebbe”.

Inoltre, alcune fonti dell’opposizione bielorussa hanno spiegato che unità di combattimento di Minsk sono pronte a entrare in Ucraina nel giro di pochi giorni, con migliaia di truppe preparate a dispiegarsi. Sempre secondo le fonti, a decidere sarà alla fine Putin: “non si tratta di quello che vuole Lukashenko – aggiungono riferendosi al presidente bielorusso – la domanda è se Putin vuole un altro Paese instabile nella regione, perché la guerra destabilizzerebbe la Bielorussia”.

Cosa succede e cosa cambia nel conflitto?

Con l’entrata in guerra della Bielorussia, qualcosa cambierebbe nel conflitto, certamente non a favore dell’Ucraina. Il presidente bielorusso Lukashenko ha negato dall’inizio dell’invasione l’entrata in guerra del suo paese: “Non saremo trascinati nella guerra, nessuno ci chiede di farlo”, ha detto a febbraio. Ma poi il 15 marzo ha minacciato di “rispondere con forza”.

Con l’eventuale entrata in guerra della Bielorussia, il conflitto potrebbe cambiare geopoliticamente perché così si guiderebbe l’avanzata russa nelle regioni dell’Ucraina occidentale, che finora non sono state toccate se non molto marginalmente dalla guerra.

Lukashenko ha permesso di fatto alla Russia di utilizzare il suo territorio per invadere l’Ucraina consentendo il dispiegamento di armi nucleari russe in Bielorussia.

