RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 all’Arena di Verona: ospiti e diretta televisiva

RTL 102.5 Power Hits Estate 2022: tutto pronto per la sesta edizione dell’evento musicale che va in scena il 31 agosto 2022 all’Arena di Verona. Tantissimi gli ospiti che si esibiranno sul palco portando tanta bella musica. L’evento può essere seguito anche in televisione e in diretta streaming.

RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 all’Arena di Verona: ospiti

RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 va in scena all’Arena di Verona nella serata del 31 agosto 2022 per la sua sesta edizione.

A condurre la serata Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese.

Ecco l’elenco degli ospiti e cantanti che si esibiranno: Alessandra Amoroso, Alfa, Ariete, Baby K, Blanco, Boomdabash & Annalisa, Carl Brave e Noemi, Coez, Darin, Elodie, Fabri Fibra & Maurizio Carucci, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Follya, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Franco126 e Loredana Bertè, Fred De Palma, Ghali, Gianni Morandi, Irama, La Rappresentante di Lista, Madame, Malika Ayane, Marco Mengoni, Myss Keta, Pinguini Tattici Nucleari, Psicologi, Rhove, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Rkomi, Sangiovanni e Tommaso Paradiso.

Gianmarco Mazzi, AD e direttore artistico di Arena di Verona SRL ha dichiarato: “Bello riabbracciare i Power Hits con l’Arena a capienza piena, dopo l’edizione del 2020 in solitudine e quella dello scorso anno con il pubblico al 50%. Alla grande prima serata in radiovisione su RTL 102.5, il prossimo 31 agosto, saremo finalmente tutti insieme per incoronare la canzone regina dell’estate 2022”.

La diretta televisiva e streaming

L’evento sarà trasmesso in radiovisione dalle 20.45 su RTL 102.5, ed in streaming su RTL 102.5 Play.

A reti unificate: Radio Zeta, Sky Uno, TV8 e NOW. Lorenzo Suraci, presidente RTL 102.5 ha dichiarato: “Power Hits Estate 2022 chi lo vincerà? RTL 102.5 l ‘ha già vinto! Si torna a capienza piena nella bellissima e suggestiva Arena di Verona. Sarà un vero e proprio show con la musica dal vivo. Il Power Hits Estate 2022 è un punto di riferimento per l’industria discografica, le case discografiche vogliono partecipare all’evento con tutti i loro artisti ed i loro grandi successi”.

