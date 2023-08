Temptation Island, è già finita tra Perla e Igor? Gli indizi sulla rottura

Temptation Island, è già finita tra Perla e Igor? Dopo l’addio a Mirko, la 25enne salernitana pare essersi allontanata anche dal suo tentatore. Che cosa è successo tra i due?

Temptation Island, già finita tra Perla e Igor? Gli indizi dai social

Una coppia nata a Temptation Island pare già vicina al capolinea. Parliamo di Perla e del suo tentatore Igor, con il quale aveva lasciato la trasmissione dopo il suo addio a Mirko. “Con Igor va bene, ci siamo visti.” -aveva detto la 25enne un mese dopo la fine delle registrazioni- “Sono state giornate tranquille. Mi dà un sacco di attenzioni”. L’idillio, tuttavia, sembra essere durato poco, almeno da quanto traspare dai profili Instagram dei diretti interessati. Negli ultimi giorni, infatti, Igor ha festeggiato il suo compleanno insieme a molti altri ex tentatori e fidanzate di Temptation Island. L’unica grande assente era proprio Perla che non si è presentata. Il loro amore è davvero già finito?

Lo sfogo di Perla su Instagram: “Sto riorganizzando la mia vita”

Da parte sua, Perla si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram, nel quale ha spiegato di essere nel bel mezzo di un periodo molto complicato della sua vita: “Sto riorganizzando la mia vita, non è stato semplice, non è ancora semplice. Ci tenevo tantissimo a ringraziarvi tutti per i tanti messaggi che mi state inviando, super positivi. Per voi può sembrare poco, ma a me danno davvero tanta forza per affrontare le giornate e il lavoro. In molti mi chiedete di fare una box domande, ma devo essere sincera: al momento non me la sento. Penso che nella risposta uno debba esprimere la verità di quello che pensa, e al momento io non mi sento di espormi. Sto passando un periodo abbastanza complicato, quindi non mi sento di farlo”.