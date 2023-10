Giampiero Mughini, chi è la moglie Michela: matrimonio, figli, lavoro

Giampiero Mughini è sposato e la moglie si chiama Michela Pandolfi. Ma cosa sappiamo di lei? Chi è e che lavoro fa?

Giampiero Mughini, chi è la moglie

La moglie di Giampiero Mughini si chiama Michela Pandolfi e i due si sono sposati dopo tantissimi anni vissuti insieme. Classe 1957, è mamma e nonna. I figli, però, non sono nati dall’amore con il giornalista, ma da una precedente relazione. Sulla donna, non abbiamo molte informazioni perché preferisce tenersi lontana dai riflettori.

Matrimonio e moglie

Giampiero Mughini non ha mai desiderato avere figli e la sua compagna si chiama Michela Pandolfi. Si è sposato a Milano all’alba degli 80 anni con la compagna con la quale è assieme da quasi 30 anni.

Lavoro di Michela Pandolfi

La moglie è sempre stata molto riservata e di professione è una costumista.

Chi è il marito Giampiero Mughini

Giampiero Mughini, nato il 16 aprile 1941 sotto il segno dell’Ariete, è un giornalista, opinionista e concorrente del Grande Fratello 2023/2024. Dopo aver lavorato per molti anni come giornalista, negli anni ’90 viene lanciato a L’appello del martedì e da lì in avanti ha iniziato una brillante carriera. Mughini vive a Roma nel quartiere Monteverde e ama collezionare oggetti liberty e prime edizioni di libri, anche e soprattutto d’epoca.