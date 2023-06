Caso Mourinho, quattro turni di squalifica per gli insulti a Taylor

A stagione ormai conclusa, almeno per i club, la UEFA ha deciso l’esito di Mourinho: l’allenatore ha ricevuto una squalifica di quattro turni a causa delle polemiche ai danni di Taylor.

L’arbitro aveva diretto la finale di Europa League tra Roma e Siviglia.

Squalifica di quattro turni per Mourinho

Il verdetto è arrivato, la UEFA ha deciso che José Mourinho pagherà per gli insulti – e le accuse – rivolte ai danni di Anthony Taylor, direttore di gara inglese. Il mister della Roma è stato così sospeso per 4 giornate, ecco le motivazioni spiegate dalla UEFA:

“per aver rivolto un linguaggio aggressivo al giudice di gara”.

Seppur, secondo lui, la direzione di gara si sia rivelata insufficiente, il suo comportamento risulta inqualificabile.

Ecco allora che la commissione etica e disciplinare della UEFA ha preso la sua decisione. Lo Special One sconterà dunque ben quattro turni di squalifica. Le sfide in cui sarà assente sono relative alla prossima Europa League che disputeranno i giallorossi, quella del 2023/24.

L’amara finale per la Roma contro il Siviglia

Una finale amara quella della Roma contro il Siviglia, che ha vinto soltanto ai calci di rigore, dopo una gara intensa. Non sono però mancate le polemiche, soprattutto nei confronti dell’arbitraggio, giudicato poco consono alla valenza della partita. Ad aprire le marcature ci ha pensato Paulo Dybala dopo 35 minuti, a ripristinare la parità è servito l’autogol di Mancini.

Le polemiche sono scoppiate per un presunto rigore non concesso alla Roma, che avrebbe forse evitato i supplementari. Ai calci di rigore i giallorossi hanno evidenziato enormi limiti tecnici, perdendo per 4-1. La compagine spagnola si è dunque dimostrata più cinica, vincendo ancora una volta questo trofeo.

Un’amara finale invece per la Roma che può, però, nelle ultime stagioni contare la presenza – costante – nelle competizioni europee.

