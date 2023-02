Germania, cerca una sosia sui social e la uccide: una 23enne voleva simulare la sua morte

Germania, cerca una sosia per simulare la propria morte. Ha davvero dell'incredibile quello che è successo in una città tedesca.

Germania, cerca una sosia per simulare la propria morte. Incredibile quello che è successo in una città tedesca. La vittima è stata contattata con inganno per poi essere uccisa con ferocia. La notizia è diventata virale per i motivi che hanno portato la 23enne ad uccidere una ragazza che le somigliava.