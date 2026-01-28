Trenord con “Community” premia chi viaggia in treno: 47mila iscritti e un concorso per incentivare la mobilità sostenibile

Trenord promuove la mobilità sostenibile: con il programma loyalty Community l’azienda guida i clienti che acquistano biglietti, carnet e abbonamenti ferroviari e integrati a scoprire quanti kg di CO2 risparmiano preferendo il treno e i mezzi pubblici all’auto. Oltre 47mila utenti hanno aderito all’iniziativa, per un risparmio complessivo di 13milioni di kg di CO2 in undici mesi; sono state tramutate in “punti verdi”, da utilizzare per ottenere premi sostenibili. Fra le iniziative ideate per incentivare la crescita dell’uso del mezzo pubblico anche un concorso dedicato a Community e giochi online a tema “sostenibilità”.

I dati di Community

Grazie a Community, biglietti, carnet e abbonamenti ferroviari e integrati STIBM acquistati su trenord.it e App, biglietti “Gite in treno” acquistati online e abbonamenti ferroviari e integrati comperati in biglietteria consentono di guadagnare “punti verdi” corrispondenti ai kg di CO2 risparmiati scegliendo il viaggio in treno. Community piace alla Gen-Z: il 27% dei 47mila iscritti è di età compresa fra i 18 e i 25 anni; la seconda fascia d’età più rappresentata è quella 26-35 anni, che incide per il 23%. Il 7,7% degli iscritti risiede a Milano; seguono Busto Arsizio (2,4%), Saronno (2%), Pavia (1,8%), Como (1,8%). I “punti verdi” accumulati consentono di scegliere tra i premi compresi in un catalogo che raduna prodotti ed esperienze dedicati ai temi della sostenibilità e del viaggio.

Il concorso “Destinazione cinema” e i giochi

Per promuovere Community e l’uso del treno, Trenord ha dato il via al concorso “Destinazione cinema”: fino all’8 febbraio chi è iscritto a Community e ha accumulato “punti verdi” può partecipare ogni giorno all’estrazione di coupon per l’ingresso al cinema. È inoltre prevista l’estrazione di un premio finale. Le informazioni per partecipare al concorso sono disponibili su trenord.it nella sezione dedicata a Community. Sulla pagina è possibile anche scoprire diversi giochi online a tema “sostenibilità e treno” che consentono di accumulare “punti verdi” in più.