Olimpiadi Milano Cortina 2026, sui treni lombardi 1,3 milioni di passeggeri in più

Sono stati 1,3 milioni i viaggiatori che, nelle settimane olimpiche, si sono aggiunti ai consueti passeggeri del servizio ferroviario (+10%), per un totale di 13,9 milioni di viaggi sull’intera rete servita da Trenord. Dal 6 al 22 febbraio, l’azienda ferroviaria lombarda ha potenziato l’offerta di oltre 200mila treni*km, cioè 120 corse in più ogni giorno. Sul collegamento fra Milano e la Valtellina, che è stato riorganizzato per offrire una corsa ogni 30 minuti e un servizio attivo dalle 4 di mattina alle 3 di notte, hanno viaggiato 483mila passeggeri: è il 64% in più rispetto alle frequentazioni abituali.

Le linee suburbane di Milano – che collegavano direttamente a Santagiulia Ice Hockey Arena, Milano Speed Skating Stadium, Milano Rho Ice Hockey Arena e al Villaggio Olimpico a Milano Scalo Romana – sono state utilizzate da 6 milioni di passeggeri, il 15% in più.

Nei giorni dell’evento il Centro Operativo di Trenord, attivo 24 ore su 24, ha coordinato un servizio di oltre 2.500 corse al giorno, per garantire la regolarità degli spostamenti dei passeggeri diretti alle venue olimpiche e alle altre destinazioni. Complessivamente, gli operatori di assistenza e security hanno svolto 17mila ore di presìdi nelle stazioni, sulle banchine, sui treni.

Inoltre, sette biglietterie – Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Cadorna, Malpensa, Monza, Lecco, Colico – hanno prolungato l’orario di apertura, garantendo in totale oltre 260 ore aggiuntive di servizio.

Come Regional Transport Sponsor di Milano Cortina 2026, Trenord ha dedicato alla manifestazione uno spot, per invitare i passeggeri a utilizzare il treno verso le venue olimpiche. Con il claim “Grazie alla passione che ci muove” lo spot, diffuso a partire da novembre 2025 online, sui treni, nelle biglietterie, nelle stazioni ferroviarie e metropolitane, a Malpensa, ha registrato oltre 100 milioni di visualizzazioni.