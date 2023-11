Anna Kanakis, chi è il marito Marco Merati Foscarini

L’attrice Anna Kanakis è morta a 61 anni nella giornata di martedì 21 novembre a seguito di una brutta malattia. Da circa vent’anni era sposata con Marco Merati Foscarini, l’amore della sua vita. La coppia non ha mai avuto figli, pur desiderandolo nei primi anni del loro matrimonio.

L’amore tra Marco e Anna

Il rapporto con Marco Merati Foscarini è arrivato dopo un primo matrimonio nel 1981, che durò pochi anni, con il musicista Claudio Simonetti, fondatore del gruppo progressive rock Goblin. Marco Merati Foscarini, aveva tredici anni più di lei. Anche il primo marito era più grande di lei: quando si conobbero, lei aveva 19 anni e lui dieci anni in più.

L’ex modella, nota per la sua riservatezza, ha sempre tenuto per sè la sua vita privata conservando, dunque, nel mistero i cavalieri della sua vita. Nel 2004 le nozze Marco Merati Foscarini, non ci sono altre notizie in merito. Il loro amore, vissuto lontano dagli occhi del pubblico, è stato il primo e unico matrimonio per Kanakis, che non ha avuto figli.

Radici nobiliari e storia:

Lei messinese e lui veneziano, Marco Merati Foscarini, il misterioso marito di Anna Kanakis, è una figura di rilevanza storica. Merati Foscarini discende da una delle famiglie più storiche della città, i Foscarini, nobili di Venezia. Nonostante la sua vita sia avvolta nel mistero, si sa che ha lavorato nel settore economico, come banchiere. Il loro matrimonio è stato caratterizzato da una forte unione e rispetto reciproco.

E’ stato proprio Merati Foscarini a darne l’annuncio, ”Ho condiviso i momenti più belli della mia vita” ha dichiarato in una intervista il veneziano, subito dopo la scomparsa della moglie.