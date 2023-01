Tratta Napoli-Milano, bidella pendolare afferma: “Treno meno caro dell’affitto”

Chiamata a lavorare in un liceo di Milano come operatrice scolastica, Giuseppina Giulano si ritrova a fare la bidella pendolare.

Trovare lavoro nella propria città ormai non è semplice e, spesso, ci si ritrova a dover cambiare completamente regione. Questo è il caso di una giovane 29enne, Giuseppina Giuliano, di Napoli. Chiamata a lavorare in un liceo di Milano come operatrice scolastica, si è ritrovata a fare la bidella pendolare, prendendo ogni giorno il treno e percorrendo la tratta Napoli-Milano e Milano-Napoli.