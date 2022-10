Scossa di terremoto nelle Filippine: epicentro nell’isola di Luzon

Forte scossa di terremoto nelle Filippine nell’isola di Luzon, che ha spaventato moltissimo la popolazione.

Terremoto nelle Filippine

L’Istituto di Vulcanologia e Sismologia delle Filippine (Phivolcs) ha registrato un terremoto nelle Filippine di magnitudo 6.5. L’istituto, inoltre, ha rimarcato anche un rischio di repliche ma ha dichiarato che non sono attesi danni. Il terremoto in oggetto, in realtà, si è registrato alle 16:59 (ora italiana) di oggi, martedì 25 ottobre.

La scossa di terremoto di magnitudo 6.5 (dato USGS corretto dopo una stima iniziale di 6.8) è stato sull’isola di Luzon e l’epicentro è stato individuato localizzato 22 km a nord-est della località di La Paz, nella Provincia di Abra, nel nord-ovest dell’isola.

Danni

Per quanto riguarda il terremoto, la scossa è stata avvertita nettamente dalla popolazione soprattutto nell’area settentrionale di Luzon. Ancora non si posso escludere del tutto danni a cose o persone, e ulteriori aggiornamenti ci saranno nelle prossime ore.