Totti-Ilary, la frase misteriosa della figlia Chanel su TikTok

Francesco Totti e Ilary Blasi, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, hanno deciso di separarsi. Mentre però Ilary Blasi è Zanzibar, scoppia un caso mediatico in merito ad una frase della figlia Chanel su TikTok.

Totti-Ilary, la frase misteriosa della figlia

Mentre Ilary Blasi è in Tanzania con la famiglia e la sorella Silvia Blasi, è scoppiato un caso mediatico legato alla figlia Chanel. Come tante quindicenni, infatti, anche Chanel ha un profilo su TikTok e qui ha mostrato una parte della sua vacanza con video e selfie.

Uno su tutti, però, è stato notato dalla stampa perchè la primogenita di casa Totti ha cantato un pezzo del brano Over The Rainbow di Rhove, che cita testualmente: “Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma”.

Il caso mediatico sulla frase di Chanel Totti

Come era prevedibile, la frase in questione ha ‘scatenato” un caso mediatico in poco tempo perchè alcuni quotidiani avrebbero collegato questa frase di Chanel alla situazione familiare di Ilary e Totti.

Chanel Totti, con questa frase, si riferiva a suo papà? Secondo le malelingue sì, ma la verità è ancora un mistero.