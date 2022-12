A Sanremo Giovani quote rosa scarse: solo 2 su 12 sono donne

A Sanremo Giovani, che andrà in onda stasera su Rai 1, sono poche le concorrenti donne e questo ha già fatto montare un caso a cui ha risposto il direttore artistico Amadeus.

A Sanremo Giovani solo 2 concorrenti su 12 sono donne

Sulla scarsità di concorrenti donna a Sanremo Giovani, “Solo due donne su 12 artisti in gara a Sanremo Giovani? Non ho mai scelto il cast in base alle quote rosa, lo trovo offensivo”.

A dirlo è Amadeus, rispondendo alla domanda in merito alla kermesse giovanile. I big, invece, andranno in onda in prima serata su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio 2023. “Va in gara il meglio che ho potuto ascoltare tra i Giovani – ha continuato Amadeus – e non ho mai pensato di mettere due donne in più, solo per farci dire che siamo bravi”.

Sanremo Giovani e i 12 concorrenti

Questa sera, venerdì 16 dicembre, ci sarà la super serata per i giovanissimi che si esibiranno al Teatro del Casinò della città ligure.

I concorrenti della finalissima di Sanremo Giovani, sono: Gianmaria, Giuse The Lizia, Maninni, Mida, Olly, Sethu, Shari e Will, Colla zio, Fiat 131, Noor e Romeo & Drill.

Sarà ancora una volta Amadeus, per la quinta volta consecutiva alla guida del festival, a condurre la gara che permetterà ad alcuni di loro l’accesso al palco dell’Ariston a inizio febbraio.