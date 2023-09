Totò, chi era la moglie Diana: carriera, origini, matrimonio, figli

Diana è stata compagna e successivamente moglie dell’attore indimenticato Totò dal 1935 al 1939. Ecco cosa sappiamo di lei.

Totò, chi era la moglie Diana

Diana Baglini Rogliani, nata nel 1915, è venuta a mancare all’età di 90 anni. Conosciuta per essere stata la moglie dell’attore Totò, Diana è nata da una relazione extraconiugale tra la madre Selica Bandini e il colonnello Ferdinando Lucchesini. La giovinezza l’ha trascorsa gran parte in convento, fino a che conobbe Totò.

L’incontro tra Totò e Diana

Diana e l’attore si conobbero a Firenze nel 1931 durante una tournée di Totò, impegnato nel teatro di rivista. L’unione fu osteggiata dalla madre della ragazza, allora sedicenne, ma i due si rividero a Napoli nella primavera dell’anno successivo decidendo di andare a vivere insieme. La giovane inizierà a seguire Totò nelle sue tournée professionali. Nel 1933 l’unione fu rinsaldata dalla nascita della figlia Liliana, nome scelto da Totò in ricordo di Liliana Castagnola, suicidatasi nel 1930. Nel 1933 Diana Rogliani firmò assieme a Totò, con lo pseudonimo di Cliquette, lo spettacolo di rivista Il mondo è tuo.

Il matrimonio

La coppia decise di sposarsi il 6 marzo 1935. Tuttavia già nel 1936 i rapporti peggiorarono, probabilmente a causa delle attenzioni che Totò riservava alle artiste con le quali lavorava. Il matrimonio sembrava giunto al termine nell’arco di pochi mesi dal loro matrimonio, ma Totò e Diana decisero di vivere insieme per la figlia, fino a quando questa fosse diventata adulta e si fosse sposata. La coppia continuò a vivere sotto lo stesso tetto per oltre dieci anni.

La separazione

Nel 1950 Diana Rogliani annunciò a Totò la decisione di andarsene per contrarre nuove nozze. L’artista nel 1951 le dedicò la canzone Malafemmena, per non aver mantenuto l’impegno a non andarsene da casa fino a quando la figlia Liliana non avesse compiuto 18 anni. Totò e Diana comunque rimasero in buoni rapporti.

Morte

La donna è venuta a mancare a Roma il 9 agosto 2006, due mesi prima di compiere 91 anni.