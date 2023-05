David di Donatello, vince Elodie: le sue parole

Quando meno te lo aspetti, la vita ti premia. È il caso di Elodie che ha vinto il suo primo David di Donatello. Sorpresa ma felice, ha cercato di contenere – a parole – il suo entusiasmo.

Ma il sorriso ha messo in mostra la voglia di urlare di gioia.

Elodie e il David di Donatello: look e riconoscimento

A volte gli sforzi ripagano, a volte i sogni si realizzano. Elodie ieri, in data 10 Maggio 2023, ha potuto festeggiare il David di Donatello, riconoscimento italiano di natura cinematografica, tra i più importanti nel nostro territorio. Eppure l’artista classe ’90 non se lo aspettava, forse proprio questo lo rende ancora più autentico. Raggiante e visibilmente emozionata, ha contenuto le sue parole ma ha mostrato un sorriso che “l’ha tradita”.

Non è mancata la sua sensualità, visto che sul red carpet ha messo in mostra la sua femminilità ed eleganza: un abito firmato Valentino e confezionato da Pierpaolo Piccioli, apparendo come una diva degli anni ’30 del 1900, con uno stile “nude look” scelto proprio per questo evento.

La cantante ha ottenuto il premio vincendo la categoria “Miglior canzone originale”, grazie al suo brano Proiettili, inserito nella pellicola Ti mangio il cuore, dove lei stessa ha assunto i panni della protagonita. Una soddisfazione che vale doppio.

Le parole della cantante

Vincere un premio del genere vale molto di più di un sogno che si realizza; vuol dire ricevere un riconoscimento che valorizza il tuo lavoro. Per questo la 33enne di Roma non può che dirsi soddisfatta e, per certi versi, incredula.

Come dimostrano le sue parole:

“Oddio grazie! Sono veramente molto emozionata, non me l’aspettavo perché non vinco mai! Ma non è quello l’importante!. Le cose belle si prendono sempre con grande entusiasmo, fare quel film per me è stato davvero difficile, ma ho cercato di imparare e vivere le cose a mio modo. Per me l’importante è partecipare, la vittoria è un tetto massimo, ma io non ho mai vinto quindi non è mai stato un problema”.

Umile anche dopo aver vinto, per Elodie non può che essere uno stimolo per fare ancora meglio.