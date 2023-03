Torino, uomo ferito alla testa: trovato in casa con le mani legate

Un’altra notizia di cronaca che giunge, stavolta, dal Piemonte. A Torino è stato soccorso un uomo ferito alla testa, trovato all’interno della propria abitazione con le mani legate.

Si ipotizza un tentado omicidio, su cui si sta ancora indagando.

Uomo ferito alla testa, succede a Torino

È accaduto a Torino, in corso Svizzera, nella tarda mattinata di Mercoledì 29 Marzo. Un uomo è stato trovato in casa con una evidente ferita alla testa e, in più, con le mani legate. L’allarme è stato dato da un vicino che si era preoccupato dopo aver sentito delle urla. I carabinieri si sono così recati sul posto e hanno da subito capito che si trattava di qualcosa di grave.

La porta dell’appartamento si mostrava infatti socchiusa e, all’interno, la vittima mostrava una ferita al cranio. In più aveva le mani legate, segno riconducibile ad un’aggressione. In questo caso è stata fondamentale la chiamata del vicino di casa, che ha permesso l’intervento e i soccorsi.

L’uomo è stato subito trasportato in ospedale in gravi condizioni. Potrebbe trattarsi di un tentato omicidio, anche se ci sono molti dubbi sulla vicenda. Il capoluogo piemontese si tinge così di giallo e presenta un’atmosfera misteriosa. Fino a questo momento non sono stati scorti molti indizi, una delle poche vie sarebbe quella di ascoltare la vittima che potrebbe almeno raccontare l’accaduto.

Dopodiché, appena si sarà ripresa, bisognerà capire se l’aggressore abbia o meno sottratto qualcosa dall’abitazione o se il suo scopo era solo quello di far del male all’uomo. I casi di cronaca continuano così a riempire le giornate italiane, dalla spiacevole vicenda a Roma, con l’anziana signora trovata senza vita nel proprio appartamento, all’uxoricidio commesso a Perugia, con il conseguente suicidio dell’assassino.

I militari, in questa situazione, stanno cercando di raccogliere testimonianze e ulteriori informazioni, così da avere un quadro più completo ella situazione.