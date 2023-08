Francesco Ruggiero, chi è il marito di Daniela Mazzacane: vita privata, figlie, carriera

Chi è Francesco Ruggiero, marito di Daniela Mazzacane. Scopriamo qualche informazione in più sulla vita privata della giornalista di TG Norba, scomparsa all’età di 59 anni il 1 agosto 2023. Cosa sappiamo sul suo compagno di vita?

La giornalista Daniela Mazzacane, scomparsa all’età di 59 anni dopo una lunga malattia, era sposata da molto tempo con Francesco Ruggiero, da lei affettuosamente chiamato “Ciccio. Avvocato pugliese di successo, è rimasto al fianco del volto di TG Norba per buona parte della sua vita. La coppia aveva festeggiato il suo trentesimo anniversario insieme appena lo scorso anno. Si sa molto poco riguardo Ruggiero, ben lontano da telecamere e riflettori e da sempre molto riservato. Dalla sua unione con Daniela sono nate due figlie, Francesca e Donatella, delle quali la giornalista era orgogliosissima.

Daniela Mazzacane si è spenta dopo una lunga lotta contro una brutta malattia. A dare l’annuncio della morte della giornalista è Norbaonline, che descrive così la collega: “Daniela Mazzacane aveva sempre mille idee e mille impegni, soprattutto nel sociale. Si dedicava tantissimo agli altri ed era una profonda devota di San Nicola. Daniela Mazzacane era popolarissima e molto amata anche grazie al suo meraviglioso carattere. Sempre solare, sorridente, positiva”.

Nell’aprile 2022 la stessa Mazzacane aveva dichiarato su Facebook di non stare molto bene: “Sono stata colpita anche io da una malattia che comunque è curabile ma ha bisogno dei suoi tempi. Ci tenevo a spiegarvi cosa è successo e perché mi sono assentata per un po’ di tempo dai social. Spero d’ora in poi di riprendermi a farmi vedere e sentire da voi”.