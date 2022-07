Aeroporto Firenze Peretola, un incendio nelle vicinanze crea disagi ai voli

L'incendio non è divampato all'interno dell'aeroporto, ma sulla superstrada all'altezza di Lastra a Signa. Disagi anche per i voli

È divampato un incendio vicino all’aeroporto di Firenze, precisamente sulla Fi Pi Li. Il rogo è divampato sulla superstrada all’altezza di Lastra a Signa e sta mettendo in difficoltà anche l’aeroporto.

Aeroporto Firenze, incendio vicino all’aeroporto. Voli sospesi

L’incendio non è divampato all’interno dell’aeroporto come precedentemente comunicato, ma sulla superstrada all’altezza di Lastra a Signa. Ciò nonostante, comunque, la colonna di fumo che si è innalzata in cielo ha costretto l’aeroporto di Firenze Peretola a interrompere e sospendere il traffico aereo a causa della cortina di fumo che si vede in cielo a occhio nudo. Secondo quanto rimarcato da Rai News 24, i voli non sono stati cancellati, ma sono stati sospesi causa fumo.

I voli che potrebbero subire disagi

Questi i voli in partenza da Firenze che potrebbero subire ritardi:

Lufthansa-AirDolomiti, destinazione Munich (Muc). EN 08197 LH 09441. Orario 17:00

– Vueling, destinazione Mikonos (Jmk). VY 06360. Orario 17:35

– KLM, AirFrance, Gol, destinazione Paris (Cdg). AF 01667 G3 05134 KL 02131. Orario 18:10

– Aegean, destinazione Athens (Ath). A300675. Orario 18:25

Questi invece i voli in arrivo a Firenze che potrebbero subire disagi:

– AirDolomiti, Lufthansa, provenienza Munich (Muc). EN 08196 LH 09440.

Orario 16:25

– Vueling, provenienza Madrid (Mad). VY 01499. Orario: 17:05

– AirFrance, Gol, Klm, provenienza Paris (CDG). AF 01666 DL 08749 G3 05130 KL 02128. Orario 17:25