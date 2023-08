Chi è Cristina Guerra, moglie di Alessandro Alessandro e giornalista Rai: vita privata, carriera, figli

Chi è Cristina Guerra, moglie di Alessandro Alessandro. Nota giornalista Rai, era al fianco del celebre pianista televisivo dal 2005. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Cristina Guerra, moglie di Alessandro Alessandro: vita privata, carriera

Nata a Roma il 19 giugno 1968, Cristina Guerra ha 55 anni ed è una nota giornalista, conosciuta anche in quanto moglie di Alessandro Alessandro, pianista televisivo scomparso il 5 agosto 2023. Seguendo le orme di suo padre, anche lui giornalista Rai, si costruisce una carriera nel mondo dell’informazione. “Ero piccola e sognavo di fare la giornalista.” -spiega Cristina in un’intervista concessa a Il Viaggio Magico– “Mio padre era giornalista e da lui ho imparato ad amare questo mestiere. Mi piaceva l’idea di comunicare con la gente, di essere strumento per trasmettere valori, per sollecitare riflessioni”.

Sebbene sognasse di lavorare nell’ambito della carta stampata, fa le sue prime esperienze proprio in Rai, prima nella redazione di Televideo e poi nella sezione esteri: “Quando è morto mio padre mi è stata offerta l’opportunità di diventare giornalista televisiva e non me la sono sentita di rifiutare”. In seguito lavora come inviata, nella prima Guerra del Golfo: nel corso della sua carriera si occupa di molti altri eventi storici come Tangentopoli e le stragi di mafia. Ha inoltre lavorato ad Unomattina e condotto l’edizione mattutina del TG1 dal 1994 al 2013. Il suo esordio come conduttrice avviene quasi per caso: “Un giorno di sciopero. Mi venne chiesto se volevo leggere il tg delle 13,30. Pur tra qualche timore, accettai e andò talmente bene che mi venne offerta la possibilità di diventare conduttrice del TG di Uno Mattina appena una collega se ne andò”.

Vita privata, marito e figli

Cristina Guerra ed il maestro Alessandro Alessandro erano sposati dal 2005. Insieme, la coppia ha cresciuto ben tre figli, tre gemelli di nome Carlo, Luca e Gabriele. Purtroppo il pianista è morto nell’estate del 2023, dopo una lunga lotta contro un cancro durata per due anni. Un ennesimo lutto improvviso per la giornalista che, già in gioventù, aveva sofferto per l’inaspettata morte del fratello, scomparso a soli 21 anni in un incidente stradale. In passato Guerra ha affermato di essere riuscita a superare tutto grazie al supporto dei suoi figli: “I miei gemelli sono la mia forza, sia come donna che come giornalista. Attraverso di loro ho imparato a conoscermi meglio e soprattutto a ri-conoscere le mie qualità e a scrollarmi di dosso il timore di non essere all’altezza degli altri, eredità dei miei lutti”.