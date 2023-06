Tommaso Zorzi ha un nuovo fidanzato? Le voci sulla sua ultima fiamma

Tommaso Zorzi ha un nuovo fidanzato? L’influencer ex gieffino, dopo la fine della sua storia con Tommaso Stanzani, sembra aver trovato una nuova fiamma. Di chi si tratta esattamente?

Tommaso Zorzi, le voci sul nuovo fidanzato: chi è la sua ultima fiamma?

Gli appassionati di gossip tornano a parlare di Tommaso Zorzi, influencer e opinionista e vincitore del GF Vip 5. L’amato personaggio televisivo è single da alcuni mesi dopo la rottura con Tommaso Stanzani. Secondo una serie di voci di corridoio, tuttavia, Zorzi avrebbe finalmente incontrato una persona speciale. Chi è quindi il suo nuovo presunto fidanzato? Il settimanale Chi ha svelato il nome dell’uomo che avrebbe conquistato il cuore dell’ex gieffino: si tratta del 52enne Andrea Incontri, noto architetto e stilista nonché direttore creativo di Benetton. Secondo la rivista i due si frequentano da almeno un mese. Il loro ultimo “avvistamento” li vede in Puglia, dove avrebbero trascorso qualche giorno di vacanza. Una volta tornati a Milano i due hanno cenato in un ristorante per poi tornare a casa insieme. Per il momento nessuno dei due ha confermato questa frequentazione.

Le parole in difesa del suo ex: “Non capisco la voglia di parlare e gettare fango”

Recentemente Tommaso Zorzi ha rivelato che, nonostante la rottura, è rimasto in ottimi rapporti con Tommaso Stanzani. L’influencer è parso parecchio irritato dai tanti pettegolezzi circolati sulla fine della loro storia: “Più volte ho letto cose che mi riguardavano ai limiti del penale. Anche tutte le speculazioni che sono state fatte in merito al rapporto mio e di Tommy, cose gravissime che sarebbero successe dietro la nostra rottura. Il tempo è galantuomo e ha dimostrato che erano tutte stron***e. È venuto al mio compleanno, ha rilasciato un’intervista in cui ha detto cose che ho apprezzato molto, molto carine e molto oneste. Quindi non capisco la voglia di parlare e di gettare fango su due persone che hanno scelto di separare le proprie strade, pur volendosi molto bene“.