Richard Jewell: trama, storia vera e cast del film di Clint Eastwood

Richard Jewell è un film uscito al Cinema nel gennaio del 2022. Domenica 5 settembre 2022 viene proposto in prima serata su Canale 5. La sceneggiatura si basa su fatti realmente accaduti ad Atlanta nel 1996. Al centro della storia le vicende di una guardia di sicurezza coinvolta in un attentato.

Richard Jewell: trama

Richard Jewell è un film con la regia di Clint Eastwood uscito nelle sale cinematografiche il 16 gennaio 2020.

Si tratta di un film drammatico che si base su fatti realmente accaduti. Sinossi ufficiale: “Durante le Olimpiadi del 1996 ad Atlanta, la guardia di sicurezza Jewell scopre una bomba al Centennial Park. Dapprima celebrato come un eroe, durante le indagini Jewell diventa gradualmente il principale sospettato”.

Richard Jewell: storia vera

La sceneggiatura si basa sulla storia vera della guardia di sicurezza Richard Jewell. Ad Atlanta, nel 1996 la guardia di sicurezza Richard Jewell lavora per la AT&T durante le Olimpiadi, Dopo aver limitato con il suo coraggio i danni di un’esplosione causata da una bomba durante un concerto in un parco, viene accusato in modo frettoloso e senza prove di essere l’attentatore.

L’uomo chiede dunque aiuto a un avvocato, una sua vecchia conoscenza, e così inizia il lungo iter giudiziario per la guardia di sicurezza. In questo caso i nemici sono gli agenti dell’FBI e i giornalisti della stampa che, pur non avendo prove concrete sulla sua presunta colpevolezza, lo perseguitano distruggendo sia la sua vita che quella di sua madre.

Il cast del film di Clint Eastwood

Ecco il cast completo del film:

Paul Walter Hauser: Richard Jewell

Sam Rockwell: Watson Bryant

Kathy Bates: Barbara “Bobi” Jewell

Jon Hamm: Tom Shaw

Olivia Wilde: Kathy Scruggs

Nina Arianda: Nadya

Ian Gomez: Dan Bennet

Wayne Duvall: Richard Rackleff

