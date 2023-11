Tommaso Paradiso a Roma: scaletta delle canzoni, biglietti e tour

Tommaso Paradiso a Roma si esibisce in concerto nella serata di mercoledì 15 novembre dando il via al suo tour.

Tommaso Paradiso a Roma si esibisce in occasione del suo nuovo tour. Dopo il suo Space Cowboy Tour nei teatri e i suoi concerti live in estate 2023, inizia il suo nuovo tour in giro per l’Italia. Ecco, anche, tutte le altre tappe.

Tommaso Paradiso a Roma: scaletta delle canzoni

Tommaso Paradiso con la sua esibizione a Roma nella serata di mercoledì 16 novembre inizia il suo nuovo tour 2023. Il cantante va di scena al Palazzo dello Sport nella Capitale. Nella scaletta ci saranno anche i brani dell’album Sensazione Stupenda ma non mancheranno anche le altre canzoni:

Fine dell’estate

Fatto di te

New York

Love

Sold Out

Zero stare sereno

Magari no

Lupin

Tra la strada e le stelle

La luna e la gatta

La stagione del Cancro e del Leone

Da sola in the Night

Piove in discoteca

Questa nostra stupida canzone d’amore

Riccione

Tutte le notti

Ricordami

Felicità pu**ana

Non avere paura

Completamente

I biglietti e tour

I biglietti del concerto di Rona sono andati sold out e di conseguenza non possono più essere acquistati sulla piattaforma di ticketone. Tuttavia, il tour continua nelle prossime settimane in giro per l’Italia. Ecco tutte le date del tour dell’artista: