Tom Sizemore è morto a 61 anni: l’annuncio dal manager dell’attore statunitense

Tom Sizemore si è spento definitivamente. L’attore statunitense si trovava già in una condizione di salute irreversibile con la famiglia chiamata a una decisione complicata. Nelle ultime ore è arrivato l’annuncio della sua morte dal suo manager attraverso un comunicato pubblicato su il Guardian.

Tom Sizemore è morto a 61 anni

Tom Sizemore si è spento all’età di 61 anni. L’attore era originario di Detroit. Il suo volto e il suo nome si ricordano in particolare per aver interpretato il ruolo del sergente Mike Horvath in “Salvate il soldato Ryan“. Sizemore è stato colpito da un grave aneurisma al cervello circa dieci giorni fa, a seguito di un ictus. Così è stato poi ricoverato in coma nel reparto di terapia intensiva del Providence Saint Joseph Medical Center di Los Angeles.

Alcuni guai giudiziari lo hanno lasciato senza casa e indebitato per milioni di dollari fino a mandarlo in prigione. “Ero un ragazzo che veniva quasi dal nulla ed era salito in alto. Avevo avuto la casa da multimilionario, la Porsche, il ristorante che possedevo in parte con Robert De Niro. E ora non ho assolutamente niente“, scrisse Sizemore nel suo libro di memorie del 2013, “Per miracolo sono uscito da li”.

L’annuncio dal manager dell’attore statunitense

Ad annunciare la morte dell’attore statunitense è stato il manager, Charles Lago, come riporta il Guardian: “È con grande tristezza e dolore che devo annunciare che l’attore Thomas Edward Sizemore si è spento serenamente nel sonno oggi al St Joseph’s Hospital di Burbank. Suo fratello Paul e i suoi gemelli Jayden e Jagger erano al suo fianco“.

Il manager aveva già rilasciato delle dichiarazioni nei giorni scorsi sulla decisione che era stata chiamata a prendere la famiglia dell’attore. ” I medici – aveva detto il manager – hanno informato la sua famiglia che non ci sono più speranze e hanno raccomandato la decisione di fine vita. La famiglia sta ora valutando questa ipotesi e a breve verrà rilasciata un’ulteriore dichiarazione“.

