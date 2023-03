Tom Sizemore, è morte cerebrale: la famiglia sta decidendo per il fine vita

Tom Sizemore è un attore statunitense colpito da un ictus una decina di giorni fa. Le sue condizioni sono molto gravi, come è stato confermato dal suo manager. In queste ore la famiglia dell’attore è chiamata a prendere una decisione importante e delicata.

Tom Sizemore, è morte celebrale

Tom Sizemore è un attore di 61 anni, originario di Detroit. Il suo volto e il suo nome si ricordano in particolare per aver interpretato il ruolo del sergente Mike Horvath in “Salvate il soldato Ryan“. Sizemore è stato colpito da un grave aneurisma al cervello circa dieci giorni fa, a seguito di un ictus. Così è stato poi ricoverato in coma nel reparto di terapia intensiva del Providence Saint Joseph Medical Center di Los Angeles.

Tra i suoi altri film più importanti ecco anche “Heat”, “Natural Born Killers”, “Pearl Harbor” e “Black Hawk Down”. E’ stato candidato a un Golden Globe per il suo ruolo in “L’occhio gelido del testimone” e più di recente era apparso in televisione nelle serie “Twin Peaks” e “Cobra Kai”. Più volte l’attore è stato accusato di abusi ed arrestato per il possesso di metanfetamine nel 2007. Inoltre, Sizemore ha lottato a lungo contro la dipendenza ed è entrato in riabilitazione grazie all’aiut oe supporto del collega Robert De Niro

La famiglia sta decidendo per il fine vita

In queste ore, la famiglia dell’attore sta prendendo una delle decisione più difficili, come ha confermato anche l’agente di Sizemore, Charles Lago. “Lunedì i medici – ha detto il manager – hanno informato la sua famiglia che non ci sono più speranze e hanno raccomandato la decisione di fine vita. La famiglia sta ora valutando questa ipotesi e a breve verrà rilasciata un’ulteriore dichiarazione“. Lago ha chiesto “privacy in questo momento difficile”. I parenti desiderano “ringraziare tutti per le centinaia di messaggi di sostegno e le preghiere”. “Questo – ha sottolineato il manager di Tom Sizemore – è un momento molto difficile per loro”.

LEGGI ANCHE: Malore per Daniele Scardina durante l’allenamento: gravi le condizioni del pugile e il messaggio di Diletta Leotta