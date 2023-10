Negrita a Mantova: scaletta canzoni, biglietti del concerto e tour 2023

Negrita a Mantova sono di scena nella serata di martedì 31 ottobre 2023 in occasione del loro tour in giro per l'Italia.

Negrita a Mantova: il gruppo musicale continua il suo tour in giro per le città italiane. I biglietti sono ancora disponibili per al serata di martedì 31 ottobre 2023.

Negrita a Mantova: scaletta canzoni

I Negrita si esibiscono in concerto nella serata di martedì 31 ottobre al Grana Padano Theatre di Mantova. Riguardo alla scaletta, hanno dichiarato: “Il repertorio offre un’ampia rosa di brani, ben oltre quelli che possono essere inclusi in un singolo concerto. Ci riserviamo la libertà di sorprendere il pubblico, specialmente considerando le variazioni tra le diverse esibizioni”.

Bambole

Il libro in una mano, la bomba nell’altra

Io sono

Negativo

Non ci guarderemo indietro mai

In ogni atomo

Hemingway

Il gioco

Che rumore fa la felicità?

Brucerò per te

Radio Conga

Il ballo decadente

Rotolando verso sud

Salvation

Non torneranno più

Ho imparato a sognare

Il giorno della verità

La tua canzone

I biglietti del concerto e tour 2023

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. “La creazione musicale non è dettata esclusivamente da motivi commerciali: per molti di noi rappresenta una missione che trasmette messaggi importanti e profondi“. Ben tredici tappe diverse in giro per l’Italia, partendo da Brescia e arrivando a Cesena, senza tralasciare le grandi città.