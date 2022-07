Il pilota dell’Aston Martin Sebastian Vettel ha annunciato il ritiro a fine stagione. Vincitore di quattro titoli mondiali, il pilota ha dato quest’annuncio tramite il suo profilo Instagram aperto da poco.

F1, Sebastian Vettel annuncia il ritiro a fine stagione

Sebastian Vettel, vincitore di quattro titoli mondiali in Formula 1, ha annunciato il ritiro a fine stagione. Lo ha fatto via Instagram, social usato per spiegare questa sua scelta.

“La decisione di ritirarmi è stata difficile da prendere per me, ci ho pensato molto. A fine anno voglio prendermi un po’ più di tempo per riflettere sul dopo; per me è chiaro che, essendo padre, voglio passare più tempo con la mia famiglia, ma oggi non si tratta di dire addio. Ho avuto il privilegio di lavorare con molte persone fantastiche in Formula 1 negli ultimi 15 anni, ce ne sono troppe da menzionare e ringraziare.Negli ultimi due anni sono stato un pilota dell’Aston Martin e, sebbene i nostri risultati non siano stati così buoni come speravamo, è chiaro che tutto è stato messo insieme per una squadra che ha bisogno di correre ai massimi livelli per gli anni a venire”.

“My goals have shifted from winning races and Championships to seeing my children grow, passing on my values and being able to learn from them.” – Sebastian Vettel. Four times an #F1 World Champion, forever a family man. 💚 Tap to watch Seb’s touching video. ⬇️ — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) July 28, 2022

Sebastian Vettel, un pilota vincente

L’annuncio del ritiro di Sebastian Vettel è sicuramente un duro colpo per i fan. L’ex ferrarista, 4 titoli mondiali alle spalle, ha infatti dato molto alla F1 tanto da essere il terzo pilota nella lista di tutti i tempi dei Gp vinti (con 53 successi).

Davanti a lui solo Lewis Hamilton (con 103) e Michael Schumacher (con 91). Le 10 gare che rimangono della stagione, quindi, saranno le ultime di Sebastian Vettel in F1. “Lavorerò il più sodo possibile da qui alla fine dell’anno con quell’obiettivo in mente, dando come sempre il massimo nelle ultime 10 gare”, ha poi fatto sapere, augurandosi che “il lavoro che ho fatto l’anno scorso e che sto continuando a fare quest’anno sia utile allo sviluppo di una squadra che vincerà in futuro”