Maltempo in Liguria, frana in Valbisagno: l’allarme lanciato dall’Arpal

Maltempo in Liguria, in queste ore le forti piogge stanno mettendo in difficoltà l’intera Regione. Tanti gli interventi dei Vigili del Fuoco che dalla notte stanno lavorando mentre continua l’allerta meteo.

Maltempo in Liguria, frana in Valbisagno

Il maltempo che in queste ora si sta abbattendo soprattutto al Nord, sta riportando delle gravi conseguenze all’ambiente e disagi ai cittadini. Le forti piogge in Liguria nella notta hanno causato una frana in via Trossarelli, a Genova Struppa, in Valbisagno.

Immediatamente sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco per accertarsi soprattutto che nessuno sia rimasto sotto i detriti. Poi, circa 3-4 km di strada sono stati bloccati. Nel corso della notte e della mattinata tante sono state le chiamate di intervento e soccorso sempre a causa del maltempo. Sulla Liguria è in vigore l’allerta gialla per temporali che continueranno ad abbattersi sulla Regione nelle prossime ore.

L’allarme lanciato dall’Arpal

Intanto, a causa del maltempo e delle forti precipitazioni è stato lanciato l’allarme. “Alcune delle cumulate massime delle ultime 24 ore sono 214 millimetri a Ne (Val Graveglia), 161 mm a Cipressa, 146 a Lorsica, 133 a Bargagli, 110 mm a Urbe (Sv)”, spiega a Primocanale Carla Clua di Arpal. “La linea temporalesca è stata accompagnata da colpi di vento con raffiche a 94 km all’ora a Camogli, 90 km all’ora al porto di Lavagna e sopra i 100 km all’ora sui crinali. Per quanto riguarda i livelli dei corsi d’acqua alcuni hanno raggiunto o di poco superato il livello di guardia ma sono tutti in discesa tranne il bacino dell’Entella su cui in mattinata insiste una struttura temporalesca“, continua Clua.

