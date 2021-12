Capodanno da Cracco, Cannavacciuolo o Borghese? Costo e menù a confronto

Capodanno da Cracco Cannavacciuolo o Borghese? Il capodanno si avvicina e anche i grandi chef, in vista del benvenuto al 2022, si preparano al grande evento. Ecco cosa propongono nei loro ristoranti.

Capodanno da Cracco, Cannavacciuolo o Borghese?

Per decidere a quale chef affidarsi per il cenone di capodanno è importante conoscere i prezzi e i menù che propongono in vista della serata. Eccoli.

Capodanno da Cracco: costo e menù

Il famoso chef Carlo Cracco ha già fatto sapere quale sarà il menù del cenone di Capodanno. La location del suo ristorante è situata in Galleria Vittorio Emanuele. Il menù di capodanno nel ristorante in galleria di Carlo Cracco costerà 450 euro a persona, vini e bevande escluse. Qualora si voglia aggiungere un abbinamento di vini al calice, il costo per persona lievita a 650 euro.

Ecco il menù nel dettaglio:

Aperitivo di Benvenuto & calice di Champagne

Insalata russa caramellata al Tartufo Bianco

Code di scampi e salsa rosa in gelatina di crodino, sedano e capperi

Zucca, papaya e curcuma

Trancio di storione fondente, mandorle, aringa e caviale

Uovo soffice, Tartufo nero e consommé ristretto

Cappone, castagne e crema di rafano

Veneziana, crema al marsala e gelato alle spezie

Piccola pasticceria

Capodanno da Cannavacciuolo: costo e menù

Anche lo Chef Antonino Canavacciuolo si sta preparando con il suo staff ad accogliere chi vorrà festeggiare l’arrivo del 2022. Mangiare a Villa Crespi (Via Fava, 18, 28016 Orta San Giulio NO), la location che ha reso lo chef famoso, costerà 350 euro a persona.

Ecco il menù nel dettaglio:

Stuzzichino dello Che

Scampi di Sicilia alla pizzaiola, acqua di polpo

Tartare di tonno, lime, acqua di mozzarella e cocco

Sedano rapa, aglio nero e frutto della passione

Gnocchetti di baccalà, vongole, alghe marine

Linguina di Gragnano, calamaretti, salsa al pane di segale

Suprema di piccione, fegato grasso al gruè di cacao, salsa al Banyuls

Zampone, brodo di lenticchie, scampo in tempura

Pre dessert

Dessert Villa Crespi

Piccola pasticceria, babà e code di aragosta

Capodanno da Borghese: costo e menù

Per quanto riguarda il ristorante “Il lusso della semplicità” (Viale Belisario, n.3 – 20145 Milano) di Alessandro Borghese a Milano, il sito ufficiale ancora non mostra il menù del cenone di capodanno. È però disponibile il menù del ristorante che varia “in base alla disponibilità e alla stagionalità della materia prima”.

Ora avete tutti gli elementi per scegliere se fare Capodanno da Cracco, Cannavacciuolo o Borghese!