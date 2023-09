Chi era Silvina Luna, ex gieffina morta dopo un intervento estetico

Silvina Luna era una figura molto conosciuta e amata nel panorama artistico argentino, tanto che aveva partecipato proprio al grande Fratello argentino nel 2001. È venuta a mancare per complicazioni legate ad un intervento chirurgico estetico.

Chi era Silvina Luna

Silvina Luna è stata nel panorama argentino non solo un’icona di bellezza, ma anche un volto noto della televisione e del teatro. La sua carriera ha toccato il suo apice grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello argentino nel 2001, da cui è emersa e ha iniziato a fare carriera.

La decisione di un intervento estetico

La svolta nella vita di Silvina Luna si è verificata nel 2011, quando ha scelto di sottoporsi a un intervento di estetica. Purtroppo l’operazione ha avuto conseguenze nefaste a causa dell’uso di metacrilato, una sostanza non autorizzata dall’Agenzia del farmaco argentina. Questo atto ha inflitto danni irreparabili alla sua salute, portando tante complicazioni. Un evento che ha sollevato importanti questioni sulla sicurezza delle procedure di chirurgia estetica.

Le problematiche post intervento

Silvina Luna ha lottato per tanto tempo contro le gravi complicazioni mediche sperando in un trapianto di rene come unica via d’uscita. Ma un batterio ha scatenato una grave infezione, colpendo i suoi reni e il fegato portandola a un lungo ricovero ospedaliero e alla sua prematura morte.