Belen torna in sella. Ma i fan non perdonano: “A cavallo senza reggiseno?”

Belen Rodriguez prova a dimenticare quello che appare sempre più evidentemente come il secondo naufragio della sua relazione con Stefano De Martino. La coppia pare nuovamente scoppiata da oltre un mese, è durato poco il tentativo di ravvivare la fiamma della passione per i genitori del piccolo Santiago.

Belen dimentica Stefano De Martino: “Adesso torno a stare bene”

E mentre gli esperti di gossip sgomitano per scoprire le cause di questa seconda separazione (principale accusato sul banco degli imputati il comportamento impenitente di lui), la bella showgirl argentina cerca di distrarsi. E pare anzi guardare già altrove, come recitano le parole che accompagnano il suo ultimo post sui social: “Ahora vuelvo a sentirme bien”, ovvero “Adesso torno a stare bene”. Una frase a corredo di tre foto in cui si vede Belen andare a cavallo in un centro di equitazione.

Belen a cavallo, i follower: “Almeno a cavallo metti il reggiseno…”

Ma, oltre a complimentarsi per l’apparente ritrovata serenità, i fan di Belen si sono concentrati anche su un altro dettaglio: nelle foto Belen, impeccabile nella sua divisa bianca da fantina, evidentemente non porta il reggiseno. E giù di commenti. Questo quello con più like: “Ma le tue pose mi sono stancata..sempre sta posa costruita….puoi almeno a cavallo metti reggiseno….nn serve vedere i capezzoli … purtroppo tu fai troppi casini non mi piace come sei con gli uomini fai stupidi giochini e sei grande..eri sempre mia preferita ma stai esagerando in tutto…non serve”.. Ed ancora: “C’è chi ha ingrandito le foto e chi… mente”; “È inutile che mostri i capezzoli, tanto prima o poi diventi anche tu la solita minestra e ti cornificano…”

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Follower a difesa di Belen: “Solo invidia e gelosia”

Commenti certo ineleganti ed indelicati. Come sempre, ci sono anche i difensori a spada tratta di Belen: “Siete gelosi perché lei è talmente bella che può avere tutti gli uomini che vuole ..invece voi siete solo delle racchie pettegole e invidiose“; “Non so come fai a reggere tutta questa gente frustrata che ti scrive ….”; “Ma perché le italiane sono così invidiose ???? cercate di essere più solidali tra donne siete sempre così incattivite”