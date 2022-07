Chicago Fire 10 ci sarà: anticipazioni, episodi e quando va in onda su Italia 1

Chicago Fire 10: dopo la fine della nona stagione su Italia 1, la serie tv dei pompieri continua a fare compagnia gli appassionati da subito e ancora per la stagione numero 10 che verrà trasmessa sempre dalla Mediaset su Italia 1.

Chicago Fire 10 ci sarà: anticipazioni

La nona stagione di Chicago Fire si è conclusa su Italia 1 mercoledì 13 luglio ma la decima stagione andrà in onda già mercoledì 20 luglio 2022.

Nella decima stagione sarà meno presente il personaggio di Wallace Boden, interpretato da Eamonn Walker, che accetterà la promozione a Vice Comandante del Distretto e questo cambierà certamente le dinamiche alla Caserma 51. Mercoledì prossimo andranno in onda i primi tre episodi di “Chicago Fire 10”: “Mayday”, “L’appello” e “Controlla il respiro”. Nei primi episodi, dopo essere stato salvato dal possibile annegamento, Cruz si prende due settimane di riposo, mentre Kidd non riesce ad accettare la promozione di Boden.

Episodi e quando va in onda su Italia 1

La decima stagione della serie televisiva Chicago Fire, viene trasmessa in prima visione negli Stati Uniti d’America su NBC dal 22 settembre 2021 al 25 maggio 2022. In Italia viene trasmessa dal 16 novembre 2021 al 2 agosto 2022 su Sky Serie. In chiaro verrà trasmessa su Italia 1 dal 20 luglio 2022. L’ultimo episodio va in onda il 2 agosto ed in totale sono 22 puntate.

