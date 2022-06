The Umbrella Academy 3 quando esce su Netflix: anticipazioni, cast, trailer

The Umbrella Academy 3, quando esce la nuova stagione su Netflix? Tutto sulla nuova serie: dal trailer, al cast, alle anticipazioni di trama.

Quando esce The Umbrella Academy 3 su Netflix? Torna la serie tv ispirata alla bizzarra saga a fumetti firmata Gerard Way e Gabriel Ba. Scopriamo qualche informazione in più sulla nuova stagione: dal trailer, ai nuovi membri del cast, alle prime anticipazioni.

The Umbrella Academy 3 in arrivo su Netflix, quando esce: ecco il trailer

Dopo due anni, l’attesa è quasi finita: The Umbrella Academy è pronto a tornare su Netflix con la sua terza stagione. I disegni di Gabriel Ba e le bizzarre storie di Gerard Way, frontman dei My Chemical Romance, prendono di nuovo vita sul piccolo schermo con altri dieci episodi.

Le nuove avventure dei fratelli Hargreeves saranno disponibili in streaming a partire dal 22 giugno. Ecco il trailer ufficiale della nuova stagione, pubblicato sul canale Youtube di Netflix il 18 maggio.

La produzione della serie ha subito molti rallentamenti a causa della pandemia da Covid-19, come spiegò l’attrice Emmy Raver-Lampman, volto di Numero 3, Allison, in un’intervista: “Penso che i nuovi episodi arriveranno questa estate, sono davvero impaziente e non vedo l’ora che arrivino. Abbiamo fatto davvero qualcosa di enorme, hanno un’energia così forte. Quindi, per il bene di tutti, incluso il mio, spero davvero che arrivino quanto prima.

Ci sono un mucchio di show in ritardo a causa della pandemia, noi abbiamo dovuto recuperare un sacco di effetti visivi. Penso che 12-16 mesi siano normali in questo momento per la creazione di una nuova stagione. Ci stiamo mettendo un po’ più di tempo ma vi assicuro che l’attesa verrà ripagata“.

The Umbrella Academy 3: trama, anticipazioni

La nuova serie di The Umbrella Academy sarà ispirata al terzo volume della saga di Way e Ba, Hotel Oblivion, seppur con molte licenze artistiche. Nella terza stagione, dopo aver salvato il mondo da un altro apocalisse nel 1963, i sette fratelli Hargreeves sono convinti di aver finalmente corretto la linea temporale.

Niente di più sbagliato. Una volta tornati nel presente, si ritrovano faccia a faccia con la Sparrow Academy, un nuovo gruppo di orfani con superpoteri adottato da Sir Reginald Hargreeves. Tra questi c’è anche un redivivo Ben Hargreeves. Inoltre, una misteriosa entità distruttiva minaccia di porre fine all’Universo.

Cast completo

Torna tutto il cast originale della serie, oltre a molte nuove aggiunte. Ecco gli attori confermati della terza stagione:

Elliot Page , Vanya/Viktor Hargreeves

, Vanya/Viktor Hargreeves Tom Hopper , Luther Hargreeves

, Luther Hargreeves David Castañeda , Diego Hargreeves

, Diego Hargreeves Emmy Raver-Lampman , Allison Hargreeves

, Allison Hargreeves Robert Sheehan , Klaus Hargreeves

, Klaus Hargreeves Aidan Gallagher , Numero Cinque

, Numero Cinque Justin H. Min , Ben Hargreeves

, Ben Hargreeves Colm Feore, Reginald Hargreeves

Chi sono invece i nuovi volti della Sparrow Academy? Ecco chi interpreterà il team di orfani alternativo: