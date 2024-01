Maturità 2024: annunciate le materie per la seconda prova per ogni singolo indirizzo degli istituti e licei.

Maturità 2024: sono state annunciate le materie della seconda prova per singolo indirizzo. A dare le notizie è stato lo stesso ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.

Maturità 2024, la seconda prova: annunciate le materie

Annunciate le materie per la seconda prova dell‘esame di maturità 2024: greco al liceo classico; matematica al liceo scientifico; economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”; Topografia per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. E ancora: Sistemi e reti per entrambe le articolazioni dell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”; Progettazione multimediale nell’indirizzo “Grafica e comunicazione”; Trasformazione dei prodotti per l’articolazione “Produzioni e trasformazioni” degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”).

Le parole del ministro Valditara

“È il primo passo verso l’Esame di Stato che ha un valore fondamentale, anche simbolico, nel percorso di crescita di ogni ragazza e ragazzo. È infatti un momento di svolta nel percorso personale e formativo: l’esperienza scolastica si conclude e si è chiamati a decidere sul proseguimento dei propri studi o sull’ingresso nel mondo del lavoro. Quest’anno i maturandi e le loro famiglie potranno contare anche sul supporto dei docenti orientatori che, in collaborazione con il gruppo docenti della classe, potranno aiutarli a compiere scelte consapevoli, alla luce delle inclinazioni dei ragazzi e dell’offerta formativa successiva, università o Its, ma anche dell’offerta occupazionale del territorio”, ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.