Oroscopo Branko settimanale 3-9 ottobre, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 3 al 9 ottobre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi freddi giorni autunnali? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 3-9 ottobre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo per i prossima settimana.

Scopriamo l’oroscopo settimanale di Branko secondo il suo libro, il Calendario astrologico 2022 di Branko, con le dritte sul futuro dal 3 al 9 ottobre.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Branko Ottobre 2022: previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 3-9 ottobre

Sarà una settimana produttiva per i nati nell’Ariete. Gli obiettivi prefissati sono a portata di mano grazie alla vostra grande inventiva. Con la giusta organizzazione e determinazione, riuscirete a rispettare l’eccellenza a cui aspirate.

Attenti, tuttavia, a non farsi sopraffare dalle emozioni, soprattutto se qualche rivale proverà a mettersi in mezzo: siate elastici, ma decisi.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 3-9 ottobre

Nei prossimi giorni i nati nel Toro avranno modo di riorganizzare al meglio diverse parti della loro vita. Mettete in ordine i vostri progetti come più vi piace e coltivate i contatti e le amicizie a cui tenete. Ci saranno cambiamenti da fare, soprattutto in ambito finanziario: seguite la vostra coscienza.

Vi metterete alle spalle problemi di vecchia data, ma nuove sfide sono già dietro l’angolo.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 3-9 ottobre

È tempo di pianificazione e sperimentazione per i nati nei Gemelli. Con la vostra attenzione ai dettagli e scrupolosa organizzazione, riuscirete a gettare le basi per il futuro, con buoni risultati sia in amore che a livello monetario. Riuscirete a portare avanti i vostri progetti, con l’aiuto di compagni affidabili.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 3-9 ottobre

Si prospetta una settimana interessante per i nati nel Cancro. Supererete in scioltezza alcune questioni familiari grazie ad arguzia e faccia tosta. Tutto calmo in ambito relazionale, sia in amicizia che in amore. In ufficio vi sentite pieni di energia e voglia di fare, sfruttatela per raggiungere i vostri fini. Attenti a non esagerare: mantenete un buon equilibrio casa-lavoro. Occhi sulla sera del 6, vi aspettano evoluzioni interessanti.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 3-9 ottobre

È il momento di tendere la mano e collaborare per i nati nel Leone. Cercate un compromesso e provate a lavorare insieme ai vostri colleghi, è la strada migliore per continuare a rendere. Buone notizie per le questioni di cuore: con la giusta apertura mentale, riuscirete a rendere noti i vostri sentimenti. Non scervellatevi troppo, rischiate di innervosirvi senza motivo: con la giusta calma riuscirete a valutare tutte le variabili.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 3-9 ottobre

Il duro lavoro e le capacità dei nati nella Vergine verranno premiati in questi primi giorni d’Ottobre. Siate consapevoli del vostro ambiente circostante, restate con le orecchie aperte: troverete il modo migliore per raggiungere un accordo e suddividere le risorse in modo equo. In amore e in famiglia vi sentite particolarmente premurosi, avrete l’opportunità di fare qualcosa di buono per qualcuno di vicino ai vostri cari.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 3-9 ottobre

I nati nella Bilancia avranno la testa piena di idee, piani e programmi in questi giorni. La vostra carica creativa vi permetterà di affrontare le sfide di questa settimana senza problemi, con soluzioni inaspettate e brillanti. Non dimenticate l’importanza di comunicare le proprie necessità e di ascoltare quelle altrui. Non ignorate chi avete intorno, rischiate di rimanere soli nei momenti in cui vi serve più supporto.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 3-9 ottobre

Per i nati nello Scorpione la parola d’ordine di questa settimana è introspezione. Se volete raggiungere i vostri obiettivi, dovrete riflettere e lavorare su voi stessi. Non perdete la fiducia in voi stessi, usate al meglio le vostre competenze e il vostro vissuto. Per quanto riguarda gli affetti, sono i giorni migliori per condividere progetti e momenti di serenità.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 3-9 ottobre

I nati nel Sagittario avranno diverse spese e grattacapi da affrontare nei prossimi giorni. Attenti a non sforare, non è tempo per capricci non necessari. Fidatevi del vostro istinto e delle vostre prime sensazioni e riuscirete a fare molti passi avanti. Vi sentite pieni di qualità e avete l’ingegno e la voglia di fare per sfruttarle al meglio. Per gli affetti, trovate il tempo di occuparvi di chi ne ha più bisogno.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 3-9 ottobre

Una Luna dispettosa mette i bastoni tra le ruote ai nati nel Capricorno, soprattutto il 3 ottobre. Ciononostante vi sentite ispirati: potrete superare gli ostacoli posti sul vostro cammino agendo con cautela e sicurezza. Se avrete successo, riuscirete a mettere le basi per i vostri futuri progetti. Buone nuove in amore, sentite il bisogno di agire con prudenza e moderazione: verrete premiati con un periodo di serenità.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 3-9 ottobre

Un’aura di altruismo avvolge i nati nell’Acquario in questa settimana. Porterete avanti i vostri obiettivi, ma avrete modo di condividere con altri meritevoli i frutti del vostro impegno. A buon rendere: troverete aiutanti brillanti per i vostri progetti futuri. Attenti a tenere in ordine le finanze per portarli avanti. In amore non siate impulsivi ma non smettete di divertirvi, una storia intrigante potrebbe aspettarvi.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 3-9 ottobre

Giorni di accordi, intuizioni e bilanci per i nati nei Pesci. In ufficio avrete alcune spese da mettere in ordine e alcuni accordi da concludere: siate equi ma fidatevi delle vostre sensazioni. Avete molte idee e progetti in testa, che potrete mettere in atto con la giusta dose di determinazione e sacrificio. Mantenete la calma e tendete una mano a chi ne ha bisogno, vi porterà ottimi risultati.