Francia, terremoto spaventa il Paese con scossa avvertita fino a Londra: magnitudo e epicentro

Francia, terremoto forte avvertito in diverse città principali del Paese con molti cittadini che si sono svegliato in preda alla paura.

Francia, terremoto avvertito in diverse città del Paese con scosse avvertite anche a km di distanza dall’epicentro. Il Paese transalpino si è svegliato con la paura ma i Vigili del Fuoco e la prefettura hanno fatto sapere che non ci sono stati feriti e particolari danni.

Francia, terremoto spaventa il Paese con scossa avvertita fino a Londra

Un forte terremoto è stato registrato in Francia. Si tratta del sisma più potente registrato in Francia dal 2002 e “uno dei terremoti più forti registrati sul territorio metropolitano”, ha scritto su Twitter il ministro della Transizione ecologica e della coesione territoriale Christophe Béchu. “Finora i servizi di soccorso hanno curato un ferito lieve e sono stati registrati numerosi casi di caduta di massi e crepe”, ha continuato il ministro.

Secondo le informazioni che sono arrivati il sisma è stato avvertito in diverse città principali come Le Mans, La Rochelle, Angers, Poitiers, Bordeaux, Bretagna, ma anche fino a Parigi e Londra secondo alcune testimonianze.

Magnitudo e epicentro

“Una scossa di magnitudo 5 è stata avvertita questa mattina alle 4:27 nella stessa zona di #DeuxSevres”, ha fatto sapere in mattinata la prefettura in un comunicato. “I vigili del fuoco sono mobilitati e svolgono azioni di ricognizione, per rispondere alle chiamate e verificare lo stato degli edifici, in particolare quelli danneggiati durante il primo sisma” ha aggiunto la prefettura di Deux-Sèvres.