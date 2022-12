Berlusconi e la proposta indecente ai giocatori del Monza. Sulle pensioni l’obiettivo è arrivare a 1000 euro

Berlusconi ha fatto una proposta indecente ai giocatori del Monza, durante la festa di Natale. Come sempre, il cavaliere è stato il mattatore della serata non solo parlando di calcio ma anche affrontando tematiche attuali e politiche come le pensioni.

Berlusconi e la proposta indecente ai giocatori del Monza

Silvio Berlusconi è stato il vero mattatore alla festa di Natale del suo Monza. “Abbiamo trovato un nuovo allenatore – ha detto il cavaliere – che era l’allenatore della nostra squadra Primavera: è bravo, simpatico, gentile e capace di stimolare i nostri ragazzi”.

Poi la proposta indecente ai giocatori: “Io ci ho messo una stimolazione in più, perché ai ragazzi che sono venuti qui adesso ho detto: ‘ora arrivano Juventus, Milan eccetera e se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr**e'”.

Sulle pensioni l’obiettivo è arrivare a 1000 euro

Durante la serata, il presidente del Monza ha trovato il tempo e il modo di parlare anche di pensioni e di fare sapere quali sono i suoi obiettivi: “La pensione per gli anziani, abbiamo detto che nella legislatura la porteremo a mille euro.

Bene, adesso con i pochi soldi che abbiamo possiamo cominciare a portarla a 600 euro. Poi con cento euro all’anno dovremo arrivare ai mille euro”. Lo ha detto Silvio Berlusconi ieri sera alla festa di Natale del Monza. “La mia idea è detassare e decontribuire le assunzioni dei giovani tra i 18 e i 34 anni. Questo – ha aggiunto – dà a tutti gli imprenditori e tutte le imprese una grande convenienza di assumere giovani per un contratto a tempo indeterminato e non gli costa più come con gli altri.

Oggi se uno dà 1.500 euro a un suo dipendente, all’azienda costa due volte tanto, 3.300 euro”.

