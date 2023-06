Esplosione a Parigi in una scuola americana: il punto della situazione

Dall’estero giunge una notizia scoinvolgente, che ha avuto luogo in Francia. A Parigi una scuola americana è stata vittima di una forte esplosione, causando danni e feriti.

Ecco allora il punto della situazione.

Parigi, forte esplosione in scuola americana

Quella che sembrava una tranquilla settimana, si è rivelata disastrosa. È accaduto nel V arrondissement di Parigi, nel centro della città, dove si è verificata un’esplosione senza precedenti che ha causato ingenti danni, oltre che feriti. Avvenuto nel pomeriggio di Mercoledì 21 Giugno intorno alle ore 17, la capitale francese lotta ancora contro questo episodio, dato che l’esplosione ha portato a fiamme e fumo che hanno investito la città. A crollare è stato un istituto americano di arte e design, fondato nel 1965 (l’American Paris Academy), che si trova al civico 277 di rue Saint-Jacques e che può vantare circa 1200 studenti. Il bilancio – fino ad ora negativo – segna 37 feriti, di cui 4 in gravi condizioni. In più si registrano due dispersi.

Le cause dell’esplosione potrebbero essere attribuite ad una fuga di gas, anche se sembra trattarsi ancora di un’ipotesi. Il quartiere, fortemente colpito, è stato chiuso per aiutare i soccorsi a svolgere il loro lavoro, con 300 vigili del fuoco. Il forte impatto ha fatto sì che anche la luce venisse a mancare all’interno dell’edificio. Per i residenti delle zone limitrofe è stata vietata l’uscita dalla propria abitazione, per evitare ulteriori problemi. Tante anche le testimonianze dei presenti.

Compito delle forze dell’ordine, in queste ore, sarà quello di comprendere le cause dell’esplosione e le conseguenze di tale impatto. Danni e feriti ne sono una prova, soprattutto per le vittime che presentano condizioni delicate e che potrebbero rischiare la vita. Da definire ancora le dinamiche, mentre si è costantemente al lavoro per i due dispersi e per ripristinare la situazione.

