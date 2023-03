Il Parlamento della Finlandia ha approvato, a stragrande maggioranza, l’ingresso nella Nato, per il quale sono ancora indispensabili le ratifiche di Ungheria e Turchia.

Il Parlamento della Finlandia approva ingresso nella Nato

I parlamentari finlandesi hanno votato a stragrande maggioranza in aula per approvare una legge che autorizza l’ingresso del Paese scandinavo nell’Alleanza militare occidentale, con 184 voti a favore e 7 contrari.

Lo scoglio Turchia

Scoglio principale per l’ingresso della Finlandia nella nato è sicuramente la Turchia, che però a fine febbraio ha annunciato la ripresa dei negoziati con Svezia e Finlandia per l’adesione alla Nato che riprenderanno il 9 marzo. Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, durante una conferenza stampa in Turchia con l’omologo ungherese Peter Szijjarto, ha fatto sapere riguardo alla Finlandia che “Il nostro presidente (Recep Tayyip Erdogan) ha detto chiaramente che possiamo separare il processo di adesione di Svezia e Finlandia, il nostro approccio verso la Finlandia è più positivo”. Successivamente, ha fatto sapere Cavusoglu, la Turchia si augura che un incontro trilaterale con rappresentanti di Svezia e Finlandia per discutere l’adesione dei Paesi scandinavi nell’Alleanza atlantica possa tenersi presto a Bruxelles.