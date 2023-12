Gaetano Angrisano, chi è il boss latitante della Camorra arrestato a Scampia

Chi è Gaetano Angrisano, boss latitante della Camorra arrestato a Scampia: era tra i 100 criminali più ricercati d’Italia. In fuga da oltre un anno, ha una condanna pendente a dieci anni di reclusione per associazione a delinquere.

Gaetano Angrisano, 31 anni, è un boss camorrista affiliato al clan della Vanella-Grassi di Scampia, uno dei criminali più famigerati della criminalità organizzata odierna. Per anni ai vertici della Camorra di Secondigliano, Angrisano è il cognato del fondatore della Vanella-Grassi Salvatore Petriccione, di cui prese il posto dopo il suo arresto. Il Ministero dell’Interno lo ha inserito nella lista dei 100 latitanti più ricercati e pericolosi del paese. Dopo una latitanza di un anno e mezzo, Angrisano è stato arrestato proprio a Scampia nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2023, in un’operazione che ha coinvolto più di 250 Carabinieri. Il boss è stato beccato alla festa di compleanno per i due anni di suo figlio, organizzata nelle palazzine del Lotto G.

Le condanne pendenti a carico del camorrista: era in fuga da un anno e mezzo

Su Angrisano pende una condanna a dieci anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. La sentenza ha origine in un maxi-processo del 2014, che portò in carcere tutti i membri principali del clan Vanella-Grassi. Con l’annullamento in Cassazione della sentenza, il boss tornò a piede libero e fece perdere le sue tracce. Pochi mesi dopo fu beccato all’estero.L’ultimo arresto di Gaetano Angrisano, infatti, risale al 2021, quando è stato intercettato in Spagna, a Malaga, con l’intervento dell’Unità FAST Italia del Servizio di cooperazione internazionale di Polizia. All’epoca il suo avvocato difensore riuscì a farlo scarcerare annullando la misura cautelare. Oggi, dopo un anno e mezzo di latitanza, le autorità lo hanno nuovamente stanato. Si tratta del 15esimo latitante catturato nel 2023 dai Carabinieri.