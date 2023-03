Kiyine vivo per miracolo, il calciatore sopravvive a un incidente a 200 km/h

Sofian Kiyine sopravvive a un tremendo incidente, vivo per miracolo dopo uno schianto a 200 km/h. L’auto dell’ex calciatore di Lazio, Venezia e Salernitana è decollata dopo aver colpito una rotatoria. Il belga ha riportato fratture multiple, ma non è in pericolo di vita.

Sofian Kiyine sopravvive in un terribile incidente d’auto, vivo dopo uno schianto a 200 km/h

Momenti di terrore per il calciatore belga di origine marocchina Sofian Kiyine, conosciuto in Italia per aver vestito le maglie di Chievo, Lazio, Venezia e Salernitana. Il centrocampista classe 1997, oggi all’OH Lovanio, è stato vittima di un terribile incidente d’auto ed è vivo per miracolo. Secondo le prime ricostruzioni, Kiyine era in viaggio sulla sua auto a 200 km/h su una strada che consentiva una velocità massima di 90 km/h. Ad un certo punto il calciatore ha urtato il bordo di una rotatoria e ha perso completamente il controllo. Il colpo ha sbalzato in aria il veicolo, che è letteralmente decollato per poi andarsi a schiantare sul tetto di una palestra, sfondandolo.

Sofiane Kiyine serait dans un état grave après un accident de la route survenu en Belgique. Allah y chafih faisons des douaas pour notre lion de l’Atlas. Les images sont impressionnantes..pic.twitter.com/ORdUrew0OG — Atlas Sport Media (@ATLAS_FOOT) March 31, 2023

Nonostante l’enorme rischio corso, sia per se che per gli altri, il centrocampista ha avuto fortuna. Kiyine è sopravvissuto, seppur riportando fratture multiple e nessun altro è rimasto coinvolto nel suo clamoroso incidente. Secondo alcune testate marocchine, il calciatore è già fuori dalla terapia intensiva, in condizioni stabili.

La nota del club sull’incidente: “Attendiamo maggior chiarezza sulle circostanze”

L’OH Lovanio ha rassicurato i media sull’incidente del suo tesserato con una nota ufficiale, in cui però chiariscono di voler indagare più a fondo su cosa sia successo esattamente: “Sofian Kiyine è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale più vicino dove sono in corso ulteriori accertamenti: non è in pericolo di vita. Fortunatamente nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli o persone. Il club attende maggiore chiarezza sulle circostanze esatte di come è avvenuto l’incidente prima di rispondere ulteriormente. Auguriamo a Sofian una pronta guarigione”.