Raffaello Follieri vuole la Roma: l’imprenditore ha annunciato che farà un’offerta di acquisto

Raffaello Follieri ha annunciato pubblicamente ancora una volta il suo desiderio e obiettivo di acquistare la Roma. Dopo le notizie circolate nei mesi scorsi, l’imprenditore è uscito allo scoperto pubblicando un video.

Raffaello Follieri vuole la Roma

Raffaello Follieri è uscito allo scoperto e non ha perso di vista il suo obbiettivo di acquisto del club di calcio della Roma, in mano per ora agli americani. Già lo scorso maggio erano circolate le voci di alcuni possibili incontri tra Follieri e i i Friedkin che avevano fatto sapere di non vendere la società, come aveva evidenziato la Gazzetta dello Sport. “Dan e Ryan Friedkin non stanno valutando l’idea di mollare la guida del club né hanno mai intavolato una trattativa per cedere il pacchetto di quote di maggioranza della società giallorossa”.

L’imprenditore ha annunciato che farà un’offerta di acquisto

L’imprenditore ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di un video pubblicato direttamente sul suo profilo Instagram. “Buonasera a tutti, sto registrando questo messaggio per rispondere alle numerose domande che mi vengono fatte ogni giorno sullo status della trattativa per l’acquisizione dell’A.S. Roma. La prossima settimana presenterò un’offerta formale per l’acquisizione del team, e attenderemo la risposta dell’attuale proprietà che deciderà il da farsi. Voglio reiterare ancora una volta che, tra i tanti messaggi di supporto che ho ricevuto, ci sono tanti messaggi di odio nei miei confronti. Questo non mi intimorisce assolutamente, anzi mi galvanizza ancora di più nel portare al risultato dell’acquisizione del team. Vi auguro una buona serata e grazie per il supporto al nostro gruppo”.