Radio Norba Cornetto Battiti Live il 18 luglio: scaletta delle canzoni, artisti, ospiti e diretta tv

Radio Norba Cornetto Battiti Live continua con la sua 21esima edizione: tanta musica con diversi artisti che si esibiscono nelle città pugliesi. Martedì 18 luglio viene mandata in onda in tv e streaming la terza puntata.

Radio Norba Cornetto Battiti Live il 18 luglio

Continua l’edizione di Radio Norba Cornetto Battiti Live con l’edizione 2023 con i conduttori Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, supportati da Mariasole Pollio. La manifestazione organizzata dall’emittente radiofonica e in onda da alcune piazze del Sud Italia, prevalentemente situate in Puglia. Martedì 18 luglio 2023 si tratta della terza puntata del concerto.

Radio Norba Cornetto Battiti Live il 18 luglio: scaletta delle canzoni, artisti e ospiti

Nella terza serata si alterneranno sul palco: Tananai, Fedez, Annalisa, Articolo 31, Boomdabash, Fred De Palma, Ana Mena, Elettra Lamborghini, Guè, Gabry Ponte, Colapesce Dimartino, Ariete, Francesco Gabbani, Benji & Finley, Aiello, Ofenbach & Svea, Clara, Alvaro De Luna, Aaron, LDA, Cioffi, Caffelatte e Haiducii.

I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. In questa tappa Achille Lauro e Rose Villain da Barletta e Rosa Chemical da Massafra

La diretta tv

L’evento musicale va in onda martedì 18 luglio alle 21.15 su Italia 1. Lo show musicale è visibile anche in streaming – in diretta e on demand – sulla piattaforma Mediaset Infinity. Le puntate sono tre e sono state registrate nelle città di Bari e Gallipoli 21 il 25 e il 26 giugno e sono mandate in onda il 4, 11 e 18 luglio 2023. Mentre, il 7 e 9 luglio verranno registrate le puntate di Gallipoli, nell’area portuale locale, e queste verranno mandate in onda su Italia1 il 25 luglio e il 1° agosto 2023.