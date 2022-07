Massimo Ranieri, come sta dopo l’incidente: arrivano le sue parole

Massimo Ranieri, ecco come sta il cantante napoletano che sui social ha rassicurato i suoi fan con un video.

Massimo Ranieri, come sta dopo l’incidente: lo stesso artista napoletano ha voluto rassicurare tutti pubblicando un video sui social. Dopo qualche mese dal brutto incidente in teatro, l’artista sta recuperando la forma fisica.

Massimo Ranieri, come sta dopo l’incidente

Massimo Ranieri si sta riprendendo dopo l’incidente dello scorso maggio. Durante l’evento ‘Sogno o son desto’ presso i teatro Diana di Napoli, il famoso artista napoletano, 71 anni, è inciampato scendendo dalla scaletta tra palco e platea.

Mentre stava per sedersi sui gradini ha messo male un piede ed è scivolato, finendo per terra. Tanta l’apprensione da parte dei presenti, che si sono accorti subito dell’incidente occorso sul palco.

Subito i presente e gli addetti ai lavori si sono resi conto che non era una cosa da sottovalutare, così sono stati chiamati i soccorsi e il cantante è stato trasportato nell’ospedale più vicino per accertamenti e controlli.

Arrivano le sue parole

A distanza di qualche mese, il cantante ha voluto rassicurare tutti pubblicando un video sui social: “Ciao, è un po’ di tempo che non ci vediamo e non ci sentiamo, per il ben noto incidente che mi è successo a Napoli due mesi fa.

Comunque sono qua per dirvi che sto bene, va tutto bene, procede tutto benissimo. Grazie sempre per tutto quello che mi date”, ha detto Massimo Ranieri ai suoi fan in un video pubblicato sulla pagina Facebook “Massimo Ranieri Official”.

“Da domenica 10 luglio e per 10 domeniche ci “vediamo” su Rai 1 alle 17.20 con le repliche di “Sogno e Son Desto”. Vi abbraccio tutti aspettando settembre per tornare dal vivo!”, scrive l’artista napoletano sulla sua pagina social.