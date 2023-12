Sting ad Assago: scaletta canzoni e biglietti del concerto

Sting ad Assago si esibisce in concerto nella serata di lunedì 11 dicembre 2023. L’artista è in giro per l’Europa in occasione del suo tour. I biglietti della tappa italiana sono ancora disponibili.

Sting ad Assago: scaletta canzoni

Sting si esibisce al Mediolanum Forum di Assago di Milano nella serata di lunedì 11 dicembre 2023. L’artista è in giro per l’Italia e l’Europa in occasione del suo tour “My songs”. Ecco, di seguito, la scaletta delle canzoni che porta sul palco:

Message in a Bottle

Englishman in New York

Every Little Thing She Does Is Magic

If You Love Somebody Set Them Free

Spirits in the Material World

The Hounds of Winter

If I Ever Lose My Faith in You

Fields of Gold

Brand New Day

Heavy Cloud No Rain

Shape of My Heart

Why Should I Cry for You?

All This Time

A Thousand Years

Walking on the Moon

So Lonely

Desert Rose

King of Pain

Every Breath You Take

Roxanne

Fragile

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Dunque, dopo essere stato a luglio nelle città di Mantova, Torino e Roma è la volta della tappa milanese.

LEGGI ANCHE: Gianni Morandi compie 79 anni: festeggerà correndo