Stephen Rodriguez, chi è il marito di Andrea Evans: carriera, vita privata, figlia

Chi è Stephen Rodriguez, marito di Andrea Evans. L’attrice di Beautiful è scomparsa all’età di 66 anni il 9 luglio 2023: “Siamo stati insieme oltre 30 anni, era una moglie e una madre fantastica”.

Chi è Stephen Rodriguez, marito di Andrea Evans: carriera e vita privata

Nel corso della sua vita l’attrice americana Andrea Evans, nota in Italia per il suo ruolo nella soap opera Beautiful, ha avuto diverse relazioni importanti. Tra queste si ricorda il breve matrimonio con il suo collega e compagno di set Wayne Massey, con lei sul set di Una vita da vivere. Il vero amore della sua vita, tuttavia, arriva molti anni dopo. Si tratta di Stephen Rodriguez, marito dell’attrice dal 10 gennaio 1998. Noto avvocato americano, è rimasto al suo fianco per quasi trent’anni, fino al giorno della morte dell’attrice il 9 luglio 2023. Insieme i due hanno cresciuto una figlia, Kylie, adottata nel 2004 e oggi 18enne.

Il dolore per la scomparsa della moglie: “Una persona straordinaria, ci ha ispirato con la sua forza”

Dopo la morte della moglie, scomparsa a soli 66 anni dopo una lunga lotta con un tumore al seno, Rodriguez ha parlato di Andrea in un’intervista concessa alla rivista People. “Andrea era una persona straordinaria.” -ha affermato l’avvocato, addolorato per la sua perdita- “La sua forza incrollabile, la sua positività e il suo spirito indomito ci hanno ispirato in ogni momento della sua impavida lotta contro questa malattia implacabile. Ha affrontato le sfide con grazia, resilienza e un amore duraturo per la vita. Io e Andrea abbiamo trascorso più di 30 anni insieme. Era una moglie e una madre fantastica. Era la mia roccia. Il cancro ha ucciso Andrea, ma non ha ucciso il suo spirito. Quello spirito è vivo e vegeto e vive in ognuno di noi, che lei ha toccato”.