Natalia Paragoni è incinta, aspetta il primo figlio da Andrea Zelletta

Natalia Paragoni è incinta di Andrea Zelletta, il primi figlio per la coppia nata a Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice lo ha annunciato sul suo profilo Instagram: “È iniziato un nuovo viaggio, il più bello”.

Nelle scorse settimane Natalia Paragoni ha dato una meravigliosa notizia al suo pubblico. L’ex corteggiatrice ha annunciato di essere incinta di Andrea Zelletta, suo compagno conosciuto proprio ad Uomini e Donne nella stagione 2018-2019. I due innamorati lo hanno annunciato insieme sul profilo Instagram di Natalia: “Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello. Presto in 5 non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura”. Un “cinque” che include, oltre al primo figlio della coppia in arrivo, anche i loro due cuccioli, due dolcissimi bulldog francesi.

Maschietto o femminuccia? Cosa sappiamo del primo figlio

La notizia ha ovviamente creato molta gioia e curiosità tra i fan di Natalia ed Andrea, seguitissimi sui social. Sono in molti a chiedere informazioni sul sesso del nascituro, il primo per l’ex corteggiatrice e l’ex tronista. Purtroppo non ci sono ancora molte informazioni al riguardo, non è ancora noto se sarà un maschietto o una femminuccia. L’unica è aspettare che siano i futuri genitori a vuotare il sacco, magari durante una delle future interviste o apparizioni televisive. Per il momento la coppia si è detta al settimo cielo per la notizia in un’intervista a Verissimo: “Siamo felici, super emozionati, lo volevamo. Spesso si pensa che per avere un figlio ci voglia chissà cosa, lavori super stabili, otto macchine, casa gigante, invece prima le famiglie venivano su senza niente, con l’amore”.